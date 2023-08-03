Putin'den Rus bürokratlara sadece yerli araç kullanma çağrısı

"YERLİ OTOMOBİLLER ESKİYE KIYASLA DAHA MÜTEVAZİ"

Putin, ülkesindeki kamu kurumlarından kendisine gelen yabancı araç alımına yönelik talebi reddettiğini aktararak, “Bakanlıklar, ajanslar ve çeşitli yönetimler yabancı araç alımının devam etmesini istedi. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini ve ülkedeki tüm bürokratların yerli araba kullanması gerektiğini söyledim.” dedi.



Yerli arabaların bazı durumlarda eskiye kıyasla “daha mütevazı” olabileceğine işaret eden Putin, “Bu korkunç bir şey değil hatta aksine iyi olur. Bütün bu resmi makamlarımız yerli otomobil markalarını ve diğer yerli ürünleri geliştirmek için çaba göstermemiz gerektiğini anlar.” değerlendirmesinde bulundu.