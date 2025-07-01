Putin'den Şara'ya davet: "Suriye'de çıkarlarımız var"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığındaki Suriye yönetimini ekimde düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mayıs ayında yaptığı açıklamada, tüm Arap liderlerini 15 Ekim'de yapılacak ilk Rus-Arap zirvesine davet etmişti.

Başkent Moskova'da bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Suriye'nin mevcut yönetimiyle ilişkileri sürdürüyoruz ve bunu ileride de yapmaya devam edeceğiz. Suriye'de çıkarlarımız var" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, bunun, ABD'nin egemen kararı olduğunun altını çizdi.



Sözcü, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakere sürecini uzattığını yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

ABD yönetimine Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Şimdi üçüncü tur müzakere tarihinin üzerinde anlaşmaya varma zamanı" diye konuştu.

Şu ana kadar ikinci tur müzakerelerde sağlanan anlaşmaların hayata geçirildiğini belirten Peskov, şunları ekledi: "Tüm insani anlaşmalar uygulandığında bir araya gelinecek ve istişarelerde bulunulacak. Kimse süreci uzatmıyor. Belirlediğimiz hedeflere siyasi diplomatik araçlarla ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle sürecin uzatılmasından yana değiliz."

