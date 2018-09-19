Putin, katıldığı askeri sanayi komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, sıradaki devlet silah programını oluşturmanın önemli bir konu olduğunu belirtti.



Devam eden mevcut programın 2027’ye kadar süreceğini ifade eden Putin, programa bu yıl başlandığını anımsatarak, "Mevcut programda dünyada silahların ve askeri teknik araçların geliştirilmesine yönelik çağdaş eğilimler ile Suriye'de kullanılan Rus silahların tecrübeleri dikkate alınıyor. Bu programın uygulanması sonucunda birliklerde taktik ve teknik özellikleri başka ülkelerdeki örneklerinden daha iyi olan yeni ve güncel silahlar olmalıdır." diye konuştu.



Sarmat füze sistemi, 5. nesil savaş uçağı Su-57, yüksek korumalı muharebe tankı Armata ve S-500 hava savunma füze sistemi ile 677 Denizaltı Projesi’ni hatırlatan Putin, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede, önümüzdeki on yıllar içerisinde çehresini belirleyecek olan, gelecek vadeden silahların geliştirilmesini ve üretilmesini planlamaya başlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silah üretimi yaptıklarını açıklamış, bu silahları "yenilmez" olarak nitelendirmişti.