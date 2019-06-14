Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şşanghay işbirliği örgütünün üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve sonrasında Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.



Putin, Rusya ile İran arasında çok yönlü ve taraflı ilişki bulunduğunu belirterek, Suriye'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlamak için ortak çaba gösterdiklerini ifade etti.



Putin, "İran'ın etkin pozisyonu sayesinde bu alanda çok şey yaptık. Tabii ki bu, bizim yani Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.



