Putin'den Trump görüşmesi öncesi sürpriz telefon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri teyit etmek ve ortak endişeleri görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

ZİRVE ÖNCESİ BİLGİ VERDİ



Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yapacağı ve Ukrayna’da ateşkesin ele alınmasının beklendiği zirve öncesinde gerçekleşen aramada, Rus liderin “yaklaşan görüşmeler bağlamında bilgi paylaştığı” bildirildi. Ancak Kuzey Kore’nin resmi açıklamasında bu detaya yer verilmedi.

KUZEY KORELİ ASKERLERİ ÖVDÜ



Putin, Rusya’ya verdiği destekten ötürü Pyongyang yönetimine teşekkür ederek, Ukrayna’nın Kursk bölgesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin “cesaret ve kahramanlığını” övdü.



Kuzey Kore, Rusya’ya asker ve teçhizat dahil önemli miktarda askeri yardım sağladı. Önümüzdeki dönemde Kursk’a daha fazla inşaat işçisi ve mayın temizleme ekibi göndermesi bekleniyor.