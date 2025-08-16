Putin'den Trump'a Donetsk teklifi: "Taleplerimizi hafifletiriz"

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yaklaşık 3 saat süren zirvesinin ardından Batı basınında kulis haberleri yayınlanmaya devam ediyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Putin Trump'a, Rusya tarafından ilhak edilen "Ukrayna'nın Donetsk bölgesi karşılığında bazı toprak taleplerinin hafiletilebileceği" teklifinde bulundu.

Putin'in ayrıca Donetsk bölgesi karşılığında güneydeki Herson ve Zaporijya'daki cephe hattını dondurabileceğini söylediği öne sürüldü.

Rus güçleri Donetsk'in yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyor.



Habere göre Zelenski'ye yakın kaynaklar, Donetsk'i teslim etmeyi kabul etmeyeceğini ancak pazartesi günü Washington'da Trump ile toprak konusunu görüşmeye açık olduğunu söyledi.



Öte yandan New York Times'ın haberine göre Avrupa liderleri, Washington'daki Trump-Zelenski görüşmesine katılmaya davet edildi.