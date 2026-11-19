Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Çin 'in Shenzhen kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara karşılık vereceklerini ve bu saldırıların ardından ateşkes müzakeresi yapmayacaklarını duyurdu.

Rusya Güvenlik Konseyi ile bazı bölgelerde olası bir ateşkesi görüştüklerini aktaran Putin, köprüye düzenlenen saldırıların müzakere zeminini ortadan kaldırdığını söyledi.

Saldırılarda Kırım Köprüsü'nün kara yolu bölümünün ciddi hasar gördüğünü belirten Putin, demir yolu hattının onarıldığını ve köprünün tamamen eski haline getirileceğini kaydetti.

Putin, Kırım Köprüsü'nün yalnızca sivil ve barışçıl amaçlı bir yapı olduğunu savunarak, buradan askeri teçhizat ya da petrol ürünleri taşınmadığını ifade etti.

Kiev'in Rus tankerlerine yönelik saldırılarına verdikleri yanıtın çok daha ağır olduğunu vurgulayan Putin, benzer bir karşılığın Kırım Köprüsü için de verileceğini belirtti.

"UKRAYNA VE AVRUPA UZLAŞIYA HAZIR DEĞİL"

Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne değinen Putin, Rusya'nın ABD tarafından önerilen uzlaşıları kabul ettiğini ancak Ukrayna ve Avrupa'nın barış için taviz vermeye henüz hazır olmadığını öne sürdü.

Putin, Avrupa ve Kiev'in sahadaki gerçekleri kabul etmesi halinde Rusya'nın uzlaşıya gideceğini ve çözüm şartlarını ortaklarıyla çalışma düzeni içinde görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya gibi Ukrayna'nın da güvenlik hakkı olduğunu ifade eden Putin, toprak meselelerinde Rusya'ya baskı kurma girişimlerinin ise anlamsız olduğunu savundu.

Putin, Kiev yönetiminin finansmanını kaybedeceği ve seçime gitmek zorunda kalacağı için çatışmaların sona ermesini istemediğini iddia etti.

Savaşı Rusya'nın başlatmadığını, aksine sonlandırmaya çalıştığını ileri süren Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki savaşın Kiev tarafından başlatıldığını ve Rusya'nın krizi sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye uğraştığını söyledi.

Trump ile görüşmesinde çatışmanın nedeni olarak Kiev'deki darbeyi hatırlattığını aktaran Putin, neo-Nazizm, yabancı düşmanlığı ve Rus düşmanlığına karşı zaferin belgelenmesini doğru bulduğunu kaydetti.

Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerinin meşru olduğunu belirten Putin, bu talepleri henüz ayrıntılandırmadıklarını ancak görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.