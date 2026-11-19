Putin'den Trump'ın G20 davetine temkinli yanıt: "Değerlendireceğim"
19.11.2026 15:54
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in Shenzhen kentinde ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara karşılık vereceklerini ve bu saldırıların ardından ateşkes müzakeresi yapmayacaklarını duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi ile bazı bölgelerde olası bir ateşkesi görüştüklerini aktaran Putin, köprüye düzenlenen saldırıların müzakere zeminini ortadan kaldırdığını söyledi.
Saldırılarda Kırım Köprüsü'nün kara yolu bölümünün ciddi hasar gördüğünü belirten Putin, demir yolu hattının onarıldığını ve köprünün tamamen eski haline getirileceğini kaydetti.
Putin, Kırım Köprüsü'nün yalnızca sivil ve barışçıl amaçlı bir yapı olduğunu savunarak, buradan askeri teçhizat ya da petrol ürünleri taşınmadığını ifade etti.
Kiev'in Rus tankerlerine yönelik saldırılarına verdikleri yanıtın çok daha ağır olduğunu vurgulayan Putin, benzer bir karşılığın Kırım Köprüsü için de verileceğini belirtti.
"UKRAYNA VE AVRUPA UZLAŞIYA HAZIR DEĞİL"
Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne değinen Putin, Rusya'nın ABD tarafından önerilen uzlaşıları kabul ettiğini ancak Ukrayna ve Avrupa'nın barış için taviz vermeye henüz hazır olmadığını öne sürdü.
Putin, Avrupa ve Kiev'in sahadaki gerçekleri kabul etmesi halinde Rusya'nın uzlaşıya gideceğini ve çözüm şartlarını ortaklarıyla çalışma düzeni içinde görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya gibi Ukrayna'nın da güvenlik hakkı olduğunu ifade eden Putin, toprak meselelerinde Rusya'ya baskı kurma girişimlerinin ise anlamsız olduğunu savundu.
Putin, Kiev yönetiminin finansmanını kaybedeceği ve seçime gitmek zorunda kalacağı için çatışmaların sona ermesini istemediğini iddia etti.
Savaşı Rusya'nın başlatmadığını, aksine sonlandırmaya çalıştığını ileri süren Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki savaşın Kiev tarafından başlatıldığını ve Rusya'nın krizi sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye uğraştığını söyledi.
Trump ile görüşmesinde çatışmanın nedeni olarak Kiev'deki darbeyi hatırlattığını aktaran Putin, neo-Nazizm, yabancı düşmanlığı ve Rus düşmanlığına karşı zaferin belgelenmesini doğru bulduğunu kaydetti.
Avrupa güvenlik sistemine ilişkin taleplerinin meşru olduğunu belirten Putin, bu talepleri henüz ayrıntılandırmadıklarını ancak görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.
Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne değinen Putin, Rusya'nın ABD tarafından önerilen uzlaşıları kabul ettiğini ancak Ukrayna ve Avrupa'nın barış için taviz vermeye henüz hazır olmadığını öne sürdü.
RUSYA, ÇİN VE ABD LİDERLERİ İLK KEZ ÜÇLÜ ZİRVEDE BULUŞTU
Putin, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin ilk kez bir araya geldiği üçlü zirveyi "diplomasi tarihinde bir sayfa" olarak nitelendirdi ve görüşmenin yararlı, başarılı ve zamanında yapıldığını söyledi.
Zirvenin Shenzhen'de düzenlenmesindeki rolü nedeniyle Çin'e ve Şi Cinping'e teşekkür eden Putin, protokol bölümünün ardından açık ve serbest bir görüş alışverişi ortamı oluştuğunu anlattı.
Üçlü formatın devam etmesini istediğini belirten Putin, bazı kararların başka formatlarda da alınacağını ve bu temasların tarafların birbirini daha iyi anlamasını sağlayarak gelecekteki anlaşmalar için zemin hazırladığını kaydetti.
Uluslararası güvenliğin büyük ölçüde Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı olduğunu vurgulayan Putin, toplantıda güvenliğin en geniş anlamıyla ele alındığını, Birleşmiş Milletler (BM) reformu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve serbest seyrüsefer konularının görüşüldüğünü aktardı.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre liderler, Ukrayna krizinin yanı sıra Ortadoğu'daki durum ve Kore Yarımadası meselelerini de değerlendirdi.
Putin, BM'nin günümüz gerçeklerine uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.
Üçlü zirve katılımcılarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hukuki değil siyasi kararlar aldığı konusunda hemfikir olduğunu aktaran Putin, mahkemenin yetkisini açıkça aştığını savundu.
TRUMP'IN G20 DAVETİNE İLİŞKİN KARAR HENÜZ VERİLMEDİ
ABD ile ilişkilerin yeniden tesisine yönelik ivmenin sürmesini beklediğini belirten Putin, Trump'ın hem ikili ilişkileri onarmak hem de Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için samimi çaba gösterdiğine inandığını söyledi.
ABD'deki iç siyasi yapının karmaşık olduğunu ve siyasi dengeleri koruyan çok sayıda mekanizma barındırdığını ifade eden Putin, Washington ile anlaşmaları hayata geçirmenin kolay olmadığını ancak Trump yönetiminin yaklaşımının iyimserlik verdiğini kaydetti.
Putin, uygulanması zor da olsa bir anlaşmaya sahip olmanın hiç anlaşma olmamasından daha iyi olduğunu dile getirdi ve medeniyet değerleri konusunda Trump ile ortak bir yaklaşıma sahip olduklarını belirtti.
ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılım konusunu Trump ile görüştüğünü açıklayan Putin, davet için teşekkür etti ancak henüz karar vermediğini ve konuyu değerlendireceğini söyledi.
Yurt dışına bu kadar sık seyahat etmenin her zaman rahat olmadığını ifade eden Putin, karar aşamasında ülkenin içindeki durumu da dikkate almaları gerektiğini vurguladı.
ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılım konusunu Trump ile görüştüğünü açıklayan Putin, davet için teşekkür etti ancak henüz karar vermediğini ve konuyu değerlendireceğini söyledi.
ZİRVEDE YAPAY ZEKADAN DOĞACAK TEHDİTLER GÖRÜŞÜLDÜ
Putin, Trump ve Şi ile yapay zeka teknolojisinin sunduğu fırsatların yanı sıra doğurabileceği tehditleri de görüştüklerini bildirdi.
Liderlerin yapay zeka kullanımının belirli yönlerine güvenlik açısından dikkat edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını aktaran Putin, Rusya'nın Sberbank ve Yandex gibi şirketlerle bu alanda aktif çalıştığını ve ortaklarıyla paylaşacak birikime sahip olduğunu söyledi.
Nükleer teknoloji ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımında Rusya'nın lider konumda olduğunu belirten Putin, bunun ülkelerine avantaj sağladığını kaydetti.
"Yeni Yalta" yakıştırmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Putin, Yalta Konferansı'nda yanlış bir şey olmadığını ve oradaki anlaşmalar sayesinde dünyanın 80 yıldır küresel çatışma yaşamadan yoluna devam ettiğini savundu.
Putin, dünyanın Yalta'da olduğu gibi bugünkü çatışmalar sonucunda ortaya çıkacak gerçekleri de kabul etmek zorunda kalacağını sözlerine ekledi.
APEC ZİRVESİ SHENZEN'DE TOPLANDI
33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 17-19 Kasım 2026 tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde yapılıyor.
Çin, 2001 Şanghay ve 2014 Pekin zirvelerinin ardından organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.
Zirve haftası boyunca dünya liderleri ikili ve çok taraflı diplomatik temaslar yürütüyor.
Etkinlik takvimine göre APEC CEO Zirvesi 17-18 Kasım, 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı ise 18-19 Kasım tarihlerinde toplanıyor.
Zirveye ilişkin resmi bilgiler APEC China 2026 sayfasından takip edilebiliyor.
Liderler zirvesi "Birlikte Refah İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla düzenleniyor.
İş dünyası zirvesinde ise "Ortak Refahı Teşvik Etmek, Geleceği Birlikte Kazanmak" başlığı öne çıkıyor.
Toplantılarda küresel ticaretin serbestleşmesi, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ele alınıyor.
Ekonomi gündemindeki diğer başlıca konuları ise yapay zeka ekosistemi, enerji güvenliği ile dijital ve yeşil dönüşüm oluşturuyor.