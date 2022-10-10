Putin'den Türk Akımı Hattı iddiası: Ukrayna boru hattını havaya uçurmaya çalıştı

Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırıların "Kiev'in terör saldırılarına misilleme olduğunu" söyledi. "Saldırılar sürerse sert yanıt veririz" diyen Putin, Ukrayna'nın Türk Akım Boru hattını da havaya uçurmaya çalıştığını iddia etti.

Putin'den Türk Akımı Hattı iddiası: Ukrayna boru hattını havaya uçurmaya çalıştı

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Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir iddia daha geldi. Putin, Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı uçurmaya çalıştığını söyledi.  

Putin, Kırım'daki saldırının arkasında da Ukrayna Özel Servisi'nin olduğunu söyledi.

Rusya'yı hedef alan terör saldırılarının sürmesi durumda daha sert yanıt vereceklerini açıklayan Putin, ''Tehdidin büyüklüğüne denk karşılık vereceğiz'' diye de açıklamada bulundu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

KIRIM KÖPRÜSÜ RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

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