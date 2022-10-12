Putin'den Türkiye açıklaması: Büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

Son dakika haberi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir Türkiye açıklaması geldi.

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı.

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.



Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu

değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde

çalışılacak" dedi.



Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

DOĞALGAZ BORU HATTI SABOTAJLARI



Rus lider ayrıca petrol boru hatlarındaki sabotajların uluslararası bir terörizm olduğunu savunarak, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" diye konuştu. Kuzey Akım 2'deki bir boru hattının halen çalışır durumda olduğunu söyeleyen Rusya Devlet Başkanı, bu projenin kurtarılabileceğini söyledi.



TAVAN FİYAT UYGULAMASI



Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını eleştiren Putin, Moskova'nın tavan fiyat isteyen ülkelere doğalgaz satmayacağını söyledi. Putin, 2025 yılına kadar Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracatında bir azalma beklemediklerini de aktardı.



GAZPROM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ



Vladimir Putin'in konuşmasının ardından Gazprom'dan yapılan açıklamda Kuzey Akım boru hatlarındaki onarım çalışmalarının bir yıl sürebileceği belirtildi. Gazprom ayrıca Türkiye - AB sınırında bir doğalgaz ticaret merkezi kurabileceklerini aktardı.