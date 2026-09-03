Putin'den Ukrayna açıklaması: “Barış anlaşması için şans var”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Ukrayna'daki savaşa ve ABD ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış anlaşmasına varılması için fırsat olduğunu söyleyen Putin, Rusya ve Ukrayna'nın öncelikle kendi aralarında uzlaşması gerektiğini belirtti.

“BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN ŞANS VAR”

Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasına değinen Putin, “Barış anlaşmasına varılması için şans var.” dedi.

Putin, sürecin öncelikle Moskova ve Kiev arasında ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusya ve Ukrayna önce kendi aralarında anlaşmalı. Diğer ülkeler de bunu desteklemeli.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna kaynaklı hava tehditlerinin müzakere sürecini olumsuz etkilediğini savunan Putin, “Ukrayna'dan gelen hava tehditleri barış görüşmelerini zorlaştırıyor.” diye konuştu.

“UKRAYNA İLE TEMASLAR VAR”

Moskova ile Kiev arasındaki iletişimin tamamen kesilmediğini belirten Putin, “Ukrayna ile temaslarımız var.” dedi.

Putin, söz konusu temasların iki ülkenin özel servisleri arasında gerçekleştirildiğini açıkladı.

“WASHINGTON İLE TEMASLAR SÜRÜYOR”

ABD ile ilişkilere de değinen Rus lider, “Washington ile temaslarımız devam ediyor. ABD ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında da konuşan Putin, “Trump olumlu ve yapıcı çalışmaya hazır.” değerlendirmesinde bulundu.