Putin'den Ukrayna'da seçim çağrısı: Geçici yönetim atanmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya demokratik bir seçim ve savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin yapılabilmesi için geçici yönetim atanması önerisinde bulundu.



Rusya'nın Murmansk şehrindeki limanda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Putin, Ukrayna'daki savaşı kendilerinin başlatmadığını söyledi ve "Çatışmalar, Ukrayna'da Batılı ülkelerin desteklediği 2014 darbesiyle başladı" dedi.



Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir" diye konuştu.



Rus lider şunları söyledi: "Böylelikle demokratik seçimler yaparak, halkın güvenine sahip, yetenekli ve güvenilir bir hükümeti iktidara getirmek ve ardından onlarla barış anlaşması müzakerelerine başlanabilir."



BM'nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine'de benzer çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Bu da Ukrayna'da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları bitirmeyi "samimiyetle" istediğini sözlerine ekledi.