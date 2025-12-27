Putin'den Ukrayna'ya sert mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin savaşı barışçıl yollarla sona erdirme konusunda aceleci olmadığını söyledi.

Ukrayna yönetiminin çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirme konusunda istekli olmadığını söyleyen Putin, “Kiev’in Ukrayna’daki çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek için acele etmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, “Kiev meseleyi barışçıl şekilde çözmek istemezse, Rusya askeri operasyonun tüm hedeflerini güç kullanarak gerçekleştirecektir” açıklamasında bulundu.

Putin’in açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gece boyunca yoğun insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlemesinin ardından geldi. Buna karşılık Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın bu saldırılarla savaşı sürdürme niyetini açıkça ortaya koyduğunu, Kiev’in ise barıştan yana olduğunu dile getirdi.

KREMLİN: PUTİN CEPHE KARARGAHINI ZİHARET ETTİ

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir komuta merkezini ziyaret ettiği, burada Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile “Merkez” ve “Doğu” askeri birliklerinin komutanlarından cephe durumu hakkında brifing aldığı bildirildi.

Rus tarafı, bu görüşmeler sırasında Donetsk bölgesinde Myrnohrad, Rodynske ve Artemivka, Zaporijya bölgesinde ise Huliaipole ve Stepnohirsk yerleşimlerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini iddia etti.

Ukrayna ordusu ise yayımladığı günlük cephe raporunda, Myrnohrad ve Huliaipole çevresinde Rus birliklerinin ilerleme girişimlerinin geri püskürtüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Beyaz Saray, Putin’in açıklamalarına ilişkin yapılan yorum talebine henüz yanıt vermedi.