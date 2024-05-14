Putin'den yeni başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyareti

Çin devlet medyasının haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Rus lider ziyareti sırasında Pekin ve Harbin şehirlerine gidecek.



Ziyaret, mart ayında yapılan seçimlerin ardından Putin'in altı yıllık yeni başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyareti olacak.



Putin'in Çin ziyareti Rus haber ajansı TASS tarafından da doğrulandı. Ziyaret sırasında TASS'a göre Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping ekonomik ve insani konuları tartışacak ve görüşmenin ardından bazı belgeler imzalanacak.

Putin'e yakın kaynaklar görüşme sırasında Ukrayna'ya yönelik svaaşın görüşüleceğini aktardı. Görüşmenin esas odak noktası ise ticari ve ekonomik iş birliği olacak.

Putin Çin'i en son Ekim 2023'te ziyaret etmişti.