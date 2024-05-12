Putin'den yeni kabine adımı: Savunma bakanını değiştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşturulması kapsamında ilk adımı attı. Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu'nun yerine Andrey Belousov’u önerdi. Şoygu ise Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atandı.

Putin'den yeni kabine adımı: Savunma bakanını değiştiriyor

Devlet Başkanı , yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Savunma Bakanlığı'nın yeniliğe ve yeni fikirlere mutlaka açık olmasını istiyor, bu yüzden Belousov'u seçti" denildi.

Putin'den yeni kabine adımı: Savunma bakanını değiştiriyor - 1 Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevden aldı.

Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

24 yıldır iktidarda olan Putin, Mart'ta beşinci kez Devlet Başkanı seçilmiş, geçen hafta yemin etmişti.

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