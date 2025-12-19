Putin'den yıl sonu değerlendirmesi. "Cephede üstünlük Rus ordusunda"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında Ukrayna savaşı, cephedeki durum, Batı’nın Rus varlıklarına el koyma girişimleri ve Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin’in Rusça olarak yaptığı açıklamalar Reuters tarafından çevrildi. İşte Rus liderin açıklamalarından satır başları…

UKRAYNA İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Putin, Ukrayna tarafının barış görüşmeleri konusunda henüz net bir hazır oluş göstermediğini söyledi. Buna rağmen Kiev yönetiminden diyaloğa açık olunduğuna dair bazı sinyaller aldıklarını belirten Putin, "Şunu vurgulamak isterim ki, bunu her zaman söyledik: Rusya bu çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmeye hazırdır ve buna isteklidir.” ifadelerini kullandı.

Rus lider, bu sürecin krize yol açan temel nedenlerin ele alınmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

“İNİSİYATİF TAMAMEN RUS SİLAHLI KUVVETLERİNİN ELİNDE”

Cephedeki duruma ilişkin değerlendirmesinde Putin, Rus birliklerinin Kursk bölgesinden Ukrayna güçlerini çıkarmasının ardından stratejik inisiyatifin tamamen Rus silahlı kuvvetlerinin eline geçtiğini söyledi.

Rus lider, "Bu, birliklerimizin temas hattının tamamı boyunca ilerlediği anlamına geliyor. Bazı bölgelerde daha hızlı, bazı bölgelerde daha yavaş, ancak her yönde düşman geri çekiliyor.” diye konuştu.

AVRUPA’NIN RUS VARLIKLARINA EL KOYMA GİRİŞİMİ

Avrupa ülkelerinin Rus varlıklarına el koyma girişimlerine de değinen Putin, bunun gizli bir hırsızlık değil, açık bir “gündüz vakti soygunu” anlamına geldiğini savundu.

Bu tür bir adımın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Putin, “Bu sadece bir itibar kaybı değildir. Euro bölgesine olan güvenin sarsılması anlamına gelir. Üstelik yalnızca Rusya değil, başta petrol üreten ülkeler olmak üzere birçok ülke altın ve döviz rezervlerini euro bölgesinde tutuyor. Bir kez bu yol açıldığında, farklı gerekçelerle benzer uygulamalar tekrarlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Böyle bir sürecin modern küresel finansal düzenin temel dayanaklarını zayıflatabileceğini dile getiren Putin, Rusya’nın çıkarlarını öncelikle mahkemeler yoluyla savunacağını ve siyasi kararlardan bağımsız bir yargı yetkisi bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Putin ayrıca, hangi yöntemle olursa olsun el konulan varlıkların eninde sonunda geri verilmek zorunda kalacağını savundu.

RUSYA EKONOMİSİ VE BÜTÇE TARTIŞMASI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde Putin, Rusya’da gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin yüzde 1 seviyesinde olduğunu ve bunun enflasyonu kontrol altına almak amacıyla hükümet, merkez bankası ve ülke yönetimi tarafından bilinçli olarak tercih edildiğini söyledi. Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 6’nın altına, yüzde 5,7–5,8 seviyesine gerilemesinin beklendiğini belirtti.

Kamu borcunun çok düşük seviyede kaldığını vurgulayan Putin, bunun gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük oranlardan biri olduğunu belirtti.