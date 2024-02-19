Putin'den "zehirli" hediye: Navalni'nin cenazesi hala ortada yok

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalni'nin ölümünün ardındaki sır perdesi hala aralanmadı.



Navalni'nin ekibi, ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini, üzerinden günler geçmesine rağmen soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



Rus muhalif liderin sözcüsü Kira Yarmish, Navalni'nin annesinin ve avukatlarının morga gittiklerini, ancak içeriye girmelerine izin verilmediğini duyurdu.



Yarmish morgda yaşadıklarını anlatırken, "Avukatlarından biri kelimenin tam anlamıyla dışarı itildi" ifadelerini kullandı. Yarmish, yetkililerin Navalni'nin naaşının nerede olduğu sorusuna da cevap vermediğini söyledi.



Navalni'nin ekibi, Rus yetkililerin "yalan söylediğini" ve "zamana oynadığını" düşünüyor.



Kremlin karşıtı siyasetçinin ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.



Ölümü doğrulandı: "Aleksey Navalni öldürüldü" Haberi Görüntüle ZEHİRLİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ



İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus muhalif medya kuruluşu SOTA'ya dayandırdığı haberinde Navalni'nin ölümünün Vladimir Putin'in okul arkadaşı Aleksander Bastrykin'e "hediye" olduğunu yazdı.



İddiaya göre, uzun zamandır Rusya Soruşturma Komitesi'nin başkanlığını yapan Bastrykin, Putin'den Navalni'nin öldürülmesi için icazet istedi.



Putin ise Bastrykin'e doğum günü hediyesi olarak Navalni'nin yavaş yavaş zehirlenmesi emrini verdi.



Navalni'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 2023 yılı sona ermeden ölmesi planlanıyordu. Ancak ölüm 16 Şubat'ta gerçekleşti.



Bastrykin’in Navalni’ye karşı “kişisel bir kin” beslediği öne sürülüyor.

Kremlin Navalny'nin cenazesinin ailesine ne zaman verileceğini söylemedi Haberi Görüntüle KREMLİN'DEN "ANİ ÖLÜM SENDORMU" AÇIKLAMASI



Kremlin'in açıklamlarına göre Rus muhalif lider Navalni, "ani ölüm sendromundan" kaynaklı hayatını kaybetti.



Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bir cezaevinde tutulan Navalni, hayatını kaybetmeden önce çıktığı son duruşmada son derece sağlıklı görünüyordu.



Cezaevinden yapılan açıklamada ise Navalni'nin yürüyüşe çıktığı ve hücresine döndüğünde bir anda rahatsızlanarak öldüğü duyurulmuştu.



Navalni'nin ölümünün ardından başlayan anma törenleri de sürüyor. Rusya'da Navalni için Moskova ve St. Petersburg'daki bazı anıtlara çiçekler bırakan yüzlerce kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Rus muhaliflerin gizemli ölümleri: Arkasında kim var? Haberi Görüntüle