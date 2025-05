Putin’den “nükleer” gözdağı: Umarım kullanmaya gerek olmaz

Öte yandan, Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre, Rusya güçlerinin gece saatlerinde başkenti Kiev’e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında aralarında iki çocuğun da olduğu 11 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırı, Rusya'ın Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin kutlandığı 8 Mayıs’ın 80’inci yıldönümü dolayısıyla 8-10 Mayıs arasında ateşkes ilan etmesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ise gerçek bir ateşkes çağrısı yaparak bu çağrıyı kabul etmemesinin ardından geldi.



Zelenski, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Ruslar her gün ama her gün Ukrayna’yı vururken ateşkes çağrısında bulunuyor” dedi, eğer ateşkes olacaksa “o halde sadece tatil günlerinde değil her gün olması gerektiğini” söyledi.



İHA SALDIRISI SONRASI KİEV’DE YANGINLAR



Kiev’deki komutanlığın başındaki Timur Tkachenko da başkente yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi vererek imha edilen İHA’lardan düşen parçaların Obolonskyi ve Sviatoshynskyi ilçelerindeki konutlarda yangın çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.



Ukrayna acil durum servisinin açıklamasına göre, kent çapında çıkan yangınların söndürülmesi için 76 itfaiyeci görevlendirildi.