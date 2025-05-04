Putin’den “nükleer” gözdağı: Umarım kullanmaya gerek olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya devlet televizyonunda yayınlanmaya hazırlanan röportajında Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. Röportajdan bir kesit Telegram üzerinden paylaşıldı. Burada yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaya mantıklı bir son vermesine olanak sağlayacak gücü ve araçları olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna’nın Rusya topraklarına düzenlediği saldırılar hakkındaki soruya da yanıt verdi. “BUNLARI ŞİMDİYE KADAR KULLANMAYA GEREK OLMADI” Rusya Devlet Başkanı, soruya cevabında nükleer silahlara işaret ederek, “Bu (nükleer) silahları kullanmaya gerek olmadı ve umarım ki bundan sonra da onlara ihtiyaç olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Putin, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek sözlerine şöyle sürdürdü: “2022’de başlatılan şeyi, Rusya’nın ihtiyacı olan sonuçla birlikte mantıklı bir sona erdirecek güç ve araçlara sahibiz.” UKRAYNA: RUSYA KİEV’E SALDIRDI, 11 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre, Rusya güçlerinin gece saatlerinde başkenti Kiev’e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında aralarında iki çocuğun da olduğu 11 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırı, Rusya'ın Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin kutlandığı 8 Mayıs’ın 80’inci yıldönümü dolayısıyla 8-10 Mayıs arasında ateşkes ilan etmesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ise gerçek bir ateşkes çağrısı yaparak bu çağrıyı kabul etmemesinin ardından geldi.



Zelenski, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Ruslar her gün ama her gün Ukrayna’yı vururken ateşkes çağrısında bulunuyor” dedi, eğer ateşkes olacaksa “o halde sadece tatil günlerinde değil her gün olması gerektiğini” söyledi.



İHA SALDIRISI SONRASI KİEV’DE YANGINLAR



Kiev’deki komutanlığın başındaki Timur Tkachenko da başkente yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi vererek imha edilen İHA’lardan düşen parçaların Obolonskyi ve Sviatoshynskyi ilçelerindeki konutlarda yangın çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.



Ukrayna acil durum servisinin açıklamasına göre, kent çapında çıkan yangınların söndürülmesi için 76 itfaiyeci görevlendirildi.

