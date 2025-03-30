Putin'e ait limuzinde patlama: Suikast girişimi mi?

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Başkent Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu.



Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.



Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.



Aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.