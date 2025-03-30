Putin'e ait limuzinde patlama: Suikast girişimi mi?
Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana gelirken, araçtan alevler yükseldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Putin'e suikast iddiaları gündeme geldi.
Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Başkent Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu.
Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.
Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.
Aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
PUTİN'E SUİKAST GİRŞİMİNE NÜKLEER YANIT VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU
Son yıllarda, Putin’in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin’e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu.
Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.
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