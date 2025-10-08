Putin'e doğum günü sürprizi: Çeçenistan'da mahalleye adı verildi

Başkent Gronzi'de Putin'in 73'üncü doğum günü dolayısıyla düzelenen etkinlik dikkat çekti.



İnşaası süren bir mahalleye Putin'in adı verildi. Mahallenin açılış törenine Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak katıldı.

PUTİN MAHALLESİ 150 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK



Putin mahallesinde iki otel, altı okul, dokuz ana okulu, üç spor kompleksi, bir konser salonu ve cami inşa edilecek. 130 apartmanın olacağı mahalleninin inşasının 2027'e kadar tamamlanması planlanıyor.



Vladimir Vladimirovich Putin'in adını taşıyan mahalle, Rusya'nın en büyük projelerinden biri. 300 hektarlık bir alanı kaplayan mahalle, 150 bin kişiye hizmet verecek

