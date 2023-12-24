Putin'e rakip olan "barış yanlısı" Dountsova'nın adaylığı reddedildi

Rusya'da "barış yanlısı" Duntsova'nın adaylığı reddedildi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, "barış yanlısı" olmasıyla bilinen eski gazeteci Yekaterina Duntsova'nın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine adaylık başvurusunu reddetti.

Komisyon, Duntsova'nın sunduğu "belgelerdeki hataları" gerekçe gösterdi. Adaylığın oybirliğiyle reddedildiği açıklandı.

Bağımsız siyasetçi Duntsova, kararın demokratik olmadığını söyleyerek Yüksek Mahkeme'ye itiraz edeceğini duyurdu.

Ülkede seçimlerin gelecek yıl 15 ve 17 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Rusya'da bir önceki devlet başkanlığı seçimleri Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76'dan fazla oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Putin, seçimi kazanması halinde 2030'a kadar iktidarda kalmayı garantileyecek.