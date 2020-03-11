Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak formül

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'da 450 milletvekili içinden anayasa değişikliği önergesine ret oyu veren çıkmadı.



Mevcut Rus anayasasına göre, 2000 yılında devlet başkanı olarak seçilen Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyordu.



Yapılan düzenleme ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski görev süreleri sıfırlanacak. Böylece tekrar aday olmasının önündeki engel de ortadan kalkacak.



Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kararın ardından ülkede protesto gösterileri düzenlendiği belirtildi.