Putin'i Amerikan F-22'leri yolcu etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Alaska eyaletinden dönerken uçağına Amerikan ordusuna ait F-22 savaş uçakları eşlik etti.



Kremlin'den servis edilen videoda, ABD Başkanı Trump ile Alaska'da görüştükten sonra dönüş yolunda Putin'in uçağının sağında ve solunda Amerikan ordusuna ait birkaç F-22 savaş uçağının uçtuğu görüldü.



ABD'deki zirvenin ardından Rusya'nın en kuzeydoğu kesiminde yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Putin, Bölge Valisi Vladislav Kuznetsov ile görüştü.