Putin'i Amerikan F-22'leri yolcu etti

Alaska'daki zirvenin ardından ülkeden ayrılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Amerikan F-22 savaş uçakları eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı 'in, Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Alaska eyaletinden dönerken uçağına Amerikan ordusuna ait F-22 savaş uçakları eşlik etti.

Kremlin'den servis edilen videoda, ABD Başkanı Trump ile Alaska'da görüştükten sonra dönüş yolunda Putin'in uçağının sağında ve solunda Amerikan ordusuna ait birkaç F-22 savaş uçağının uçtuğu görüldü.

ABD'deki zirvenin ardından Rusya'nın en kuzeydoğu kesiminde yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Putin, Bölge Valisi Vladislav Kuznetsov ile görüştü.

