Rusya'nın başkenti Moskova’da tedbirler hafifletilirken, Rus devlet ajansı RIA, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ziyaret etmek isteyenlerin "dezenfeksiyon tünelinden" geçmeleri gerektiğini duyurdu.



Özel olarak üretilen tünel ile Putin’in virüsten korunduğu belirtildi. Bir Rus şirketi tarafından tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, Putin’in ziyaretçileri kabul ettiği Novo-Ogaryovo resmi konutuna kuruldu.



Tünelin içinden geçenlere dezenfektan sıkıldığı belirtildi.. Ajans, "ince bir sıvı bulutu" ile ziyaretçilerin dezenfekte edildiğini aktardı.