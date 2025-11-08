Putin'in 150 yaş sohbetiyle gündeme geldi | Çin'in ölümsüzlük projesi

Çin, yaşlanmayı “yenmek” için dev bir ulusal proje yürütüyor. “Uzun ömür laboratuvarları”, “ölümsüzlük adaları” ve üzüm çekirdeği özünden yapılan haplar, ülkenin yaşlanmayı durdurma hırsının bir parçası.

Şİ VE PUTİN'İN 150 YAŞ SOHBETİ

Geçtiğimiz haftalarda Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 150 yaşına kadar yaşama ihtimali üzerine yaptığı sohbet, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Ancak Shenzhen’deki Lonvi Biosciences laboratuvarında bu fikir gayet makul görülüyor. Şirketin teknoloji direktörü Lyu Qinghua, “150 yaşına kadar yaşamak kesinlikle mümkün.” diyor.

Lonvi, üzüm çekirdeği özünden elde edilen bir bileşene dayanan yaşlanma karşıtı haplar geliştiriyor.

“Beş ila on yıl içinde kimse kansere yakalanmayacak.” diyen Lyu, modern tıbbın ölümü tamamen yenemeyeceğini kabul etse de, ömrü uzatma biliminin hızla ilerlediğini savunuyor.

ÇİN'İN “ÖLÜMSÜZLÜK” TUTKUSU

“Ölümsüzlük iksiri” arayışı Çin’de yeni değil. İlk imparator Qin Shi Huang, ölümden kaçmak için iksirler aratmış, ancak muhtemelen cıva içeren bir tedavi yüzünden 49 yaşında ölmüştü.

Bugün bu eski takıntı, devlet desteğiyle dev bir biyoteknoloji sektörüne dönüşmüş durumda. Çin hükümeti, Batı’yı geçme hedefiyle biyoteknoloji, yapay zeka ve yaşlanma bilimine milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

981 PROJESİ VE LİDERLERİN “UZATILAN” ÖMÜRLERİ

Çin’de ortalama yaşam süresi 79’a ulaşmış olsa da, liderlerin ömrünü 150 yıla çıkarma hedefinden de söz ediliyor.

2019’da sosyal medyada dolaşan, Pekin’de üst düzey yetkilileri tedavi eden 301 numaralı askeri hastanenin “981 Liderlerin Sağlık Projesi”ne ait olduğu iddia edilen bir video, bu amaçla yapılan çalışmalardan bahsediyordu. Video kısa sürede sansürlendi.

Hastane, Mao Zedong (82 yaşında öldü) ve Deng Xiaoping (92 yaşında öldü) gibi liderlerin uzun yaşamlarını örnek gösteriyordu.

ZENGİNLER VE ÖLÜMSÜZLÜK ADALARI

Çin’de ekonomik refahın artmasıyla birlikte, milyonlarca insan artık sadece hayatta kalmak değil, “daha uzun yaşamak” istiyor.

Şanghay merkezli Time Pie adlı şirket, “yavaş yaşlan, iyi yaşa” mottosuyla takviye ürünleri, dergiler ve konferanslar düzenliyor.

Şirketin kurucusu Gan Yu, “Eskiden sadece Amerikalı milyarderler uzun ömür konuşurdu. Şimdi Çinliler de hem meraklı hem zengin.” diyor.

Geçtiğimiz aylarda Şanghay’da düzenlenen uluslararası uzun ömür konferansında, bilim insanlarının yanı sıra goji berry üreticileri, kriyojenik kabinler ve “ölümsüzlük adaları” vaat eden şirketler yer aldı.

Çengdu merkezli SuperiorMed, dünyanın “en büyük uzun ömür hastanesi” olduğunu iddia ediyor ve “ölümsüzlük adaları” planlarından söz ediyor.