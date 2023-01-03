Putin'in arkasındaki gizemli sarışın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma vermişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yeni yıl konuşmasını yaparken arkasında duran askerlerden biri dikkat çekti. Putin'in arkasındaki askerlerin Ukrayna savaşında yer aldıkları duyurulmuştu.



Üniformalı sarışın Rus fotoğrafta yer alan üç kadından biriydi. Rusya'da Telegram hesaplarına düşen kadının adı Yüzbaşı Anna Sidorenko olarak açıklandı.İlginç olan ise söz konunu kadının son birkaç yıldır Vladimir Putin'in fotoğraflarında farklı karakterlerle ortaya çıkması.

Tabloid gazetelerde yer alan bilgilere göre 2016 yılında balıkçı olan kadın, bir sonraki yıl kilise üyesi olarak Putin'le birlikte poz verdi. Aynı kadın 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde dondurma satıcısı olarak görülüyordu.



Rus basınında yer alan haberlere göre kadının kimliğine ilişkin iki farklı iddia bulunuyor. Kadının Rus lider Putin'in güvenlik ekibinde yer aldığı belirtiliyor. Bir diğer iddia ise Kremlin'in bu tarz işlerde aktörler ve aktristlerle çalıştığı.



ERDOĞAN'A DONDURMA VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında Soçi'ye giderek Vladimir Putin'le görüşmüştü. Ülkedeki bir etkinliğe katılan liderler fuardaki dondurma standından dondurma almıştı. O dönem de gündem olan kadının adı haberlerde Kornetto Ajan olarak geçmişti.