Putin'in aşçısı isyan etti: Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin kimdir?

Rusya, Hillary Clinton'ın kampanyasına zarar vermek, Donald Trump'ın popülerliğini arttırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi ve sosyal anlaşmazlığı kışkırtmak amacıyla internette ve sosyal medyada komplo teorileri yaymakla suçlandı. bu işin merkezi Saint Petersburg'da olan internet arama ajansı tarafından yürütüldüğü konuşuldu.



Prigojin daha sonra bu ajansı kurduğunu ve geliştirdiğini kabul etti. Seçimlere müdahale iddiaları nedeniyle ABD tarafından ambargo listesine alındı.

UKRAYNA SAVAŞIYLA DAHA ÇOK KONUŞMAYA BAŞLADI



Yevgeni Prigojin'in fazla ön plana çıkmama gayreti Rusya'nın 2022 Şubat'ın da Ukrayna'yı işgaliyle değişti.

Prigojin, Wagner'in Ukrayna savaşında oynadığı rolle birlikte sık sık açıklamalar yapar hale geldi. Hatta her açıklamasıyla dünyanın gündemine oturmaya başladı. Bir süre sonra bu açıklamalardan Prigojin'in Rus ordusuyla arasının gergin olduğu da gün yüzüne çıktı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Wagner grubuna yeterince mühimmat sağlamamakla suçladı. Bu gerilim giderek tırmandı.

PRİGOJİN'E NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?



Şimdi en çok konuşulan konulardan birisi de Putin'in, neden Prigojin gibi bir isme ihtiyaç duyduğu.



Kremlin'in, Wagner ve Prigojin sayesinde özel ve hassas operasyonları ismini karıştırmadan yürütebildiği belirtiliyor. Bu durumun Kremlin'e operasyonlara karıştığını inkar etme imkanı sunduğuna dikkat çekiliyor.



Bu tıpkı ABD'nin Blackwater gibi özel güvenlik şirketleriyle Irak ve diğer ülkelerde yaptığına benziyor.