Putin'in Çeçenistan ziyareti: Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenistan'da yeni yapılan camide Kur'an-ı Kerim'i öptüğü anlar gündem oldu.

Putin'in Çeçenistan ziyareti: Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı 'in 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor.

Putin'in Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev ile birlikte başkent Grozni'de yeni yapılan Hazreti İsa Cami'ni gezdi. Putin'in camiye hediye ettiği altın kaplamalı ve değerli taşlarla süslenmiş -ı Kerim'i eline alarak öptüğü anlar dikkat çekti.

Putin'in daha sonra Kuran-Kerim'i eline alarak Kadirov ve Müftü Mezhiev ile birlikte fotoğraf çektirdiği görüldü. Putin'in Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterdiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

PUTİN'İN ÇEÇENİSTAN ZİYARETİ 

Rusya lideri Putin, geçtiğimiz 20 Ağustos'ta 13 yıl aradan sonra ilk kez Çeçenistan Cumhuriyeti'nde Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılanmış, Çeçenistan'ın ilk lideri Ahmet Kadirov'un mezarını ve Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'ni ziyaret etmişti.

Putin, üniversitede Ukrayna'da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelmişti. Putin ve Kadirov, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirmişti. Kadirov, görüşmede Çeçenistan'ın Ukrayna'da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söylemişti.

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