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Putin'in danışmanı istifa etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kremlin'de önemli bir istifa haberi geldi. Sovyetler Birliği sonrası ekonomik reformların mimarı, Kremlin özel temsilcisi Anatoli Çubays, görevinden istifa etti. Çubays'ın ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 18:45

Putin'in danışmanı istifa etti

Anatoli Çubays, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Kremlin'de Genel Sekreter'di. 2008 ile 2020 yılları arasında devlete ait teknoloji firması Rusnano'yu yönetti.

Çubays, 2020'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası örgütlerden sorumlu özel temsilcisi olarak Kremlin'e atandı. Çubays son yıllarda ekonomik reform çağrıları yapıyordu.

2010'da, 'nın karşı karşıya kaldığı tek büyük tehdidin faşizmin yükselmesi olduğunu söylemiş, bu durumun ülkeyi parçalayacağı uyarısında bulunmuştu.

Anatolia Çubays Sovyet sonrası ekonomik reformların mimarıydı. Anatolia Çubays Sovyet sonrası ekonomik reformların mimarıydı.

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