Putin'in "devam" dediği Mişustin, milletvekilerinden onayı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başbakanlığa devam etmesini istediği Mikhail Mişustin için milletvekileri onay verdi.

Putin'in "devam" dediği Mişustin, milletvekilerinden onayı aldı

Rus milletvekilleri, Devlet Başkanı 'in yeniden aday gösterdiği Mikhail Mişustin'in başbakanlığını onayladı.

The Moscow Times gazetesine göre milletvekileri, bu onay ile Kremlin'in Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaşını sürdürürken süreklilik ve istikrara güvendiğinin bir işaretini verdi.

'nın alt meclisi Devlet Duması, Putin'in başbakanlık görevine geri dönmesi lehinde 375 oy kullanırken, tek muhalefet, oylamada çekimser kalan Komünist Parti'nin 57 üyesinden geldi.

Habere göre milletvekillerine dün yaptığı konuşmada Mişustin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden doğrudan bahsetmekten kaçındı ve sadece sonlara doğru bir kez “askerler için refah ödemeleri ve askeri teçhizat” konusuna değindi.

Mişustin, oylamanın ardından milletvekillerine “Birçok konuda farklı görüşlere sahip olmanıza rağmen, bugün her şeyden önce başkanın kararlarını desteklediğinizi ifade ettiniz” dedi.

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, daha sonra parlamentonun alt kanadının başbakanın milletvekili ve bakan adayları seçimini önümüzdeki hafta başında değerlendireceğini söyledi.

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