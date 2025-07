Putin’in “dijital gulag” planı: Rusya'da satılan her cihazda olacak

Rusya çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanırken, onun yerine geçmesi istenen Max isimli uygulamanın bir “casus uygulama” olduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusları “dijital gulag”da tutma isteğinin bir parçası olduğu iddia edildi.



The Times gazetesinin haberinde, Max isimli uygulamanın “Putin’in sıradan Rusların sıradan hayatları üzerinde tam kontrol sağlama teşebbüsünde önemli bir araç olacağı” öngörüsünde bulunuldu.



HER CİHAZDA OLACAK: SON TARİH 1 EYLÜL



Mart ayında test edilen uygulama Putin’in emriyle geliştirildi. Uygulama, çevrimiçi mesajlaşma, video çağrıları, mobil ödeme, sosyal ağ ve hükümet servislerine erişim hizmetleri sunuyor. Uygulamayı geliştiren şirket ise Kremlin’in kontrolü altında olduğu söyleyen VK. Yeni bir yasa ile bu uygulama 1 Eylül itibarıyla Rusya’da satılan her dijital cihaza yüklenecek.



Uygulamayı eleştirenler ise bunun bir “casus programı” olduğu görüşünde. İddiaya göre, uygulama cihazdan kaldırıldıktan sonra dahi kullanıcının akıllı cihazını gözetleyen bir yazılımı içeriyor. Max, Çin yönetiminin çevrimiçi gözetim ve sansür için kullandığı iddia edilen WeChat uygulamasının Rus muadili olarak değerlendiriliyor.



“YETKİLİLER TAM KONTROL SAHİBİ OLACAK”



Çevrimiçi konulara odaklanan Red Binder isimli Rus Telegram kanalında yayınlanan değerlendirmede, Max uygulamasının “kullanıcının nerede olduğu, kiminle konuştuğu ya da kime yazdığı, hangi kripto cüzdanlar ve banka hesaplarının olduğu, ne tür satın almalar yaptığı, hangi kafelere gittiği ya da internette hangi sitelerde gezdiği” ile ilgilendiği ifade edildi.



Analistlere göre, Max tarafından toplanan verilere de Rusya’nın FSB güvenlik servisleri ve Kremlin ajanları tarafından kolaylıkla erişilebilecek.



Rus muhalif gazeteci Andrey Okun, Max’e ilişkin değerlendirmesinde, Sovyetler Birliği dönemindeki çalışma kamplarına atıfla, bu uygulamanın Kremlin’in “dijital bir gulag” inşa etme planının önemli bir parçası olduğunu savundu. Okun, "burasının yetkililerin vatandaşların boş zamanı, amaçları ve düşünceleri üzerinde tam kontrolünün olacağı steril bir alan olacağını” söyledi.



“WHATSPP MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT”



Haberde, Rusya’nın Max’in popüler olmasını sağlamak için ABD’li muadili WhatsApp’i yasaklamayı planladığı da ifade edildi. WhatsApp, Rusya’daki yetişkin nüfusunun yüzde 70’i tarafından kullanılıyor.



Geçen hafta, Rusya parlamentosunun bilgi teknolojileri komitesinden Anton Nemkin, ABD merkezli uygulamanın “milli güvenliğe tehdit” oluşturduğunu iddia etmişti. Kremlin kaynakları da muhalif site Meduza’ya verdikleri demeçte, uygulamanın yüzde 99 ihtimalle Putin’in emriyle yasaklanan yazılımlar listesine ekleneceğini söylemişti.