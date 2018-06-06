Çin'in Qingdao kentinde yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Haziran'da Çin'i ziyaret edecek olan Putin, ziyaret öncesinde China Media Group Genel Müdürü Shen Haixiong'in sorularını yanıtladı.



"ARJANTİN VE BREZİLYA ÖN PLANDA"



Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağına ilişkin görüşleri sorulan Putin, "Bu zor bir soru. Birçok ciddi ekip var. Latin Amerika'dan Arjantin ve Brezilya var. Önceki turnuvalarda Almanya çok mükemmel bir şekilde mücadele etti, İspanyollar da güzel bir futbol ortaya koydu. Mutlaka başka ciddi ekipler de olacaktır ancak sadece en iyi takım kazanacak" yanıtını verdi.



"RUSYA'NIN SONUNA KADAR MÜCADELE ETMESİNİ UMUYORUZ"



Putin'e Rusya Milli Takımı'ndan neler beklediği de soruldu.



Rusya'nın son dönemde iyi sonuçlar almadığını üzülerek kabul eden Putin, "Ancak Rusya'daki tüm taraftarlar ve futbolseverler, takımımızın modern, ilgi çekici ve güzel bir futbol ortaya koymasını ve sonuna kadar mücadele etmesini umuyor" dedi.



"TÜM TARAFTARLARA GERÇEK BİR ŞÖLEN SUNMAK İSTİYORUZ"



Rus lider, turnuvanın ev sahibi olarak ana hedeflerinin güzel bir Dünya Kupası organizasyonu gerçekleştirmek ve dünyadaki tüm taraflara gerçek bir şölen sunmak olacağını da vurguladı.



"MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLA MAÇA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM"



Putin, ev sahibi ülkenin devlet başkanı olarak turnuvanın açılış ve kapanış törenlerine katılacağını ve programına bağlı olarak mümkün olduğunca fazla maça gitmeye çalışacağını sözlerine ekledi.



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