İngiltere: Putin'in en büyük rakibi Navalni zehirlenerek öldürüldü

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin, ok kurbağası toksininden geliştirilen bir zehir kullanılarak öldürüldüğü öne sürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Navalni’nin Sibirya’daki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından yapılan materyal analizlerine dayandırdığı açıklamada, vücudundan alınan örneklerde “epibatidin” adlı toksinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu maddenin Navalni’nin bedeninde bulunmasına ilişkin “masum bir açıklama olmadığını” ileri sürdü.

“TEK SORUMLU RUS HÜKÜMETİ”

Açıklama, Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Aleksey Navalni’ye karşı tutukluluğu sırasında bu ölümcül toksini kullanma imkanı, motivasyonu ve fırsatı yalnızca Rus hükümeti sahipti.” ifadelerini kullandı.

Londra ve müttefikleri, analiz sonuçlarına dayanarak Navalni’nin ölümünden Kremlin’i sorumlu tuttu. Yapılan ortak açıklamada İsveç, Fransa ve Hollanda hükümetleri de yer aldı.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyordu ve daha önce de zehirlenme iddialarıyla gündeme gelmişti.

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ VE ARDINDAN GELENLER

Navalni’nin Şubat 2024’te Sibirya’daki ceza kolonisinde hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Rus yetkililer, ölüm nedeninin “ani rahatsızlık” olduğunu bildirmişti. Ancak ailesi ve destekçileri, ölümün doğal olmadığını savunarak bağımsız soruşturma talep etmişti.

Navalni’nin annesi, günlerce yetkililere başvurarak oğlunun cenazesinin teslim edilmesini istemiş, ancak cenaze bir süre aileye verilmemişti. Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü gerekçe gösterirken, muhalif çevreler bu sürecin delillerin karartılması amacı taşıdığını öne sürmüştü.