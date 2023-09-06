Putin'in generaline suikast girişimi: Telefonu açtığı anda patladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, haftasonu Hindistan'da yapılacak G20 zirvesi öncesi Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



İşgalin başından bu yana 3. kez Başkent Kiev'e giden Blinken'ın, Ukrayna lideri Zelenski'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle biraraya gelmesi bekleniyor.



Ukrayna'nın karşı saldırısı hakkında bilgi alacağı belirtiliyor.



Amerikalı Bakan'ın sürpriz ziyareti, Rus kuvvetlerine karşı saldırısında Ukrayna'ya destek olarak yorumlanıyor. Blinken'ın 2 gün sürecek ziyarette, Ukrayna'ya değeri 1 milyar doları aşan yeni yardım paketini açıklaması bekleniyor.



Kiev, Amerikalı Bakan'ın ziyareti öncesinde Rusya'nın saldırı girişiminin hedefi oldu.



Kente fırlatılan füzelerin hedeflerine ulaşamadan düşürüldüğü açıklandı.



Düşen füze parçaları bazı bina ve araçlarda hasara neden oldu.



Rusya, Ukrayna'nın Odesa bölgesini de insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırı, Tuna nehri üzerindeki önemli bir tahıl ihracat merkezi olan İzmail limanında hasara yol açtı.



Çatışmalar sürerken Moskova, saldırı uçaklarından bazılarını araba lastikleriyle kaplamaya başladı.



Uçakların uydudan görüntülenmesinin ardından,,, rusya'nın bu yöntemle son dönemde hava üslerine yönelik artan saldırılardan uçaklarını korumayı amaçladığı yorumları yapıldı.



Öte yandan Rus Federal Güvenlik Servisi'nde görevli General Yuri Afanasevskii'ye Ukrayna Gizli Servisi tarafından suikast girişimi düzenlendiği iddia edildi.



İddiaya göre bomba düzenekli telefon, generalin Rus işgali altındaki Luhansk'ta bulunan evine gönderildi.



Telefonun çalmasıyla patlaması sonucu general ve oğlunun ağır yaralandığı belirtildi.



Telefonu Afanasevskii'ye verdiği düşünülen kadının gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği öne sürüldü.