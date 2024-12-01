Putin'in gizemli çocuğu: Fransa'da DJ'lik yapıyor!

Ukraynalı TV kanalı TSN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in en küçük kızı olduğu öne sürülen Elizaveta Krivonogikh'in izini sürdü. Putin'in "gizli çocuğunun" takma isimler kullanarak Fransa'da DJ'lik yaptığı iddia edildi. Putin'in küçük kızının, Luiza Rozova ve Elizaveta Olegovna Rudnova isimleriyle Paris'te yaşadığı ve çalıştığı öne sürüldü.

"VLADİMİR'İN KIZI"



Çarpıcı keşif, sızdırılan havayolu listelerinden elde edilen bilgiler kullanılarak yapıldı. Bu bilgilerde Krivonogikh'in doğum tarihi ve telefon numarasının takma adlarından biriyle uyuştuğu görüldü.



İddiaya göre, babasının adının yer almadığı doğum belgesinde, genç kızın soyadı Vladimirovna olarak görünüyor.

Rus adlandırma geleneğine göre bu, "Vladimir'in kızı" anlamına geliyor.



Ancak gerçek kimliğini gizlemek için sahte isimlerinden biri, 2015 yılında ölen Putin'in yakın dostu Oleg Rudnov'la ilişkilendirildi.



ANNESİ ESKİ BİR TEMİZLİK GÖREVLİSİ



Times of London'ın haberine göre, daha önce yapılan soruşturma raporlarında Rudnov'un Putin için kişisel görevler yürüttüğü, bunlar arasında Svetlana Krivonogikh (Elizaveta'nın annesi) de dahil olmak üzere, başkana yakın kişiler için St. Petersburg'da mülk satın almak da olduğu iddia edilmişti.



Krivonogikh'in, Putin'in 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında, eski eşi Lyudmila Putina ile evli olduğu dönemde, eski bir temizlik görevlisi olan Svetlana Krivonogikh ile yaşadığı ilişkiden doğduğu söyleniyor.



Rus liderin, 2013 yılında boşandığı Putina'dan 37 yaşındaki Katerina Tikhonova ve 39 yaşındaki Maria Vorontsova adında iki kızı bulunuyor.