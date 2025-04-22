Putin'in gizli oğlu ilk kez görüntülendi: "Rusya'nın en yalnız çocuğu"
Rusya lideri Putin'in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan olan 10 yaşındaki oğlu ilk kez görüntülendi. Moskova karşıtı haber sitesine göre Ivan, "Rusya'nın muhtemelen en yalnız çocuğu."
Kremlin karşıtı bir internet sitesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan olan 10 yaşındaki oğlu ilk kez görüntülendi.
VChK-OGPU'nun "Rusya'nın en gizli ve muhtemelen en yalnız çocuğunun fotoğrafını elde etti” başlıklı haberi, emniyet güçleri ve gizli servislerle bağlantılı Kremlin karşıtı Telegram kanalı tarafından yayınlandı.
"TÜM ZAMANINI KORUMALARLA GEÇİRİYOR"
Haberde şöyle denildi: "Bu Ivan Vladimirovich Putin. Diğer çocuklarla neredeyse hiç iletişim kurmuyor, tüm zamanını korumalar, mürebbiyeler ve öğretmenlerle geçiriyor."
Siteye göre Ivan'ın şu anda 4 yaşında olan ve fotoğrafta yer almayan küçük kardeşi Vladimir de var.
Putin, kendisinden otuz yaş küçük olan Olimpiyat Altın madalyalı 41 yaşındaki Kabaeva ile genç bir aileye sahip olduğunu hiçbir zaman doğrulamadı.
Ancak beş ay önce küçük çocuklarıyla masal filmleri izlediğinden bahsetti.
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