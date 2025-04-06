Putin’in gizli savaşı: Nükleer denizaltıları izlemişler

İngiltere Donanması'na ait nükleer denizaltılara yönelik casuslukluk faaliyetinde bulunan, Rusya tarafından yerleştirilen sensörlerin İngiltere sularında bulunduğu iddia edildi.



The Sunday Times gazetesinin "Putin'in Birleşik Krallık sularındaki gizli savaşı" başlıklı haberine göre, İngiltere ordusunun söz konusu keşfi, ülkenin milli güvenliğine bir tehdit olarak değerlendirildi ve şu ana kadar hiç kamuoyuna açıklanmadı. Habere göre, bu sensörlerden bazıları kıyıya vururken diğerlerinin yerleri ise Kraliyet Donanması tarafından tespit edildi. Söz konusu cihazların İngiltere’ye ait olan ve nükleer füze taşıyan dört Vanguard denizaltısından istihbarat toplamak üzere yerleştirildiğine inanılıyor. Bu denizaltılardan biri “denizde sürekli caydırıcılık” için her zaman denizde bulundurulurken, gazete, sensörlerin yerleri de dahil bazı detayları okurlarıyla paylaşmadı.

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ UZAY YARIŞI GİBİ"



Gazete, üç ay süren çalışması kapsamında aralarında eski savunma bakanları, üst düzey silahlı kuvvetler personeli ve askeri uzmanların da olduğu isimler ile konuştu. Bu çalışmayla Rusya’nın “kritik İngiliz altyapısına yönelik haritalandırma, hackleme ve olasılıkla sabotaj yapma” amacıyla denizaltı savaş kapasitesini nasıl kullandığını ortaya koymayı amaçlıyordu. Haberde, üst düzey askeri isimlerin “üstünlük sağlamak için yürütülen teknolojik mücadeleyi” Soğuk Savaş sırasındaki uzay yarışına benzettiği aktarıldı.



PUTİN, KUZEY AKIM VE “GRİ BÖLGE” DOKTRİNİ



Habere göre, İngiltere Kraliyet Donanması’ndan adı verilmeyen isimler, Rusya’nın Soğuk Savaş'ın sonrasında da okyanusların derinliklerinde denizaltılarla devriye faaliyetlerine yatırım yapmayı hiç bırakmadığını aktardı. Buna göre, Rusya, deniz dibinde savaş ve casusluk için özel denizaltı filosuna sahip olan tek ülke olma özelliği taşıyor. Bunların bazılarının kapasitesinin İngiltere ve NATO ülkelerinden daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Rusya’nın Ukrayna savaşı başlamadan önce NATO ile daha geniş bir çatışma için denizaltı internet bağlantıları, enerji boru hatları ve askeri amaçlarla kullanılan kabloların izleme ve sabotajı da dahil olmak üzere faaliyetlerde bulunmaya hazırlandığına işaret edilen habere göre, tüm bu faaliyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gri bölge” doktrininin kalbinde yer alıyor. Kuzey Akım gaz boru hattının 2022 yılında patlatılması olayına işaret eden İngiltere Kraliyet Donanması’ndan kaynaklar, saldırının “askeri hassasiyetinin” Kremlin tarafından düzenlenmiş bir gri alan operasyonunun tüm emarelerini taşıdığına işaret etti.



İNGİLİZ DONANMASI, YANTAR’I TAKİPTE



Haberde paylaşılan bilgilere göre, Rusya’nın denizaltı araştırma programı, büyük ölçüde Derin Deniz Araştırma Genel Müdürlüğü’nün (Gugi) denetiminde. En bilinen casus gemisi ise Yantar. Bu gemi, geçen sene de İngiltere açıklarında görülmüştü. Yantar’da insansız hava araçları ve 6 bin metre derinliğe ulaşma kabiliyeti olan iki küçük denizaltı bulunuyor. Tüm bu cihazlar ise geminin ilgili altyapıyı bulup haritalandırmasına, kabloları kesmesine ya da bilgi almak için bunları dinlemesine izin veriyor. Yantar, kasım ayında İrlanda Denizi’nde, Microsoft ve Google için veri taşıyan kabloların yakınlarında tespit edilmişti. Bir savunma kaynağı, İngiliz Proteus da dahil olmak üzere bu gemiyi izlemek için bir dizi araç ve cihazın gönderildiğini anlattı.



Yantar, ocak ayında Manş Denizi’ne geri dönerken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HMS Somerset ve HMS Tyne gemilerinin Yantar’ı daha yakından izlemesi talimatını verdi. Nükleer bir denizaltı olan HMS Astute ise gemiyi gizlice aşağıdan takip etmeyi sürdürdü.



KITA SAHANLIĞININ BİTTİĞİ YERDE “GUGİ TEHDİDİ BAŞLIYOR"



Habere göre, İngiltere açısından asıl sorun Yantar değil. Buna göre, İngiltere’nin çevresindeki sular, büyük ölçüde Avrupa kıta sahanlığının bir parçası; bu da buradaki derinliğin 300 metreden daha fazla olmadığı anlamına geliyor. Donanmanın buralardaki faaliyetleri izlemek için bir dizi aracı bulunsa da kıta sahanlığının bittiği yerde derinlik binlerce metreye kadar çıkıyor. Bu kadar derin sularda izleme yapma kapasitesine sahip olan deniz üstü tek donanma gemisi ise Proteus olarak öne çıkıyor.

Gugi ve ona ait altı küçük nükleer denizaltının ise bu derinlikteki sularda faaliyet gösterme “tehdidi” bulunuyor. Buna göre, söz konusu “mini denizaltılar” denizin dibine yerleşerek kabloları kesebiliyor, patlayıcı bırakabiliyor ya da hackleme amacıyla fiberoptik kablolar üzerinde faaliyette bulunabiliyor.



Üç üst düzey savunma kaynağının verdiği bilgilere göre, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce, Rus oligarkların sahibi olduğu süper yatların İngiltere çevresinde keşif faaliyeti yürüttüğünden şüpheleniliyordu.



“DONANMA ÇOK SAYIDA SENSÖR BULDU”



The Sunday Times’ın araştırmasına göre, İngiltere Donanması, ülkenin çevresindeki denizlerde çok sayıda sensör cihazı da buldu. İngiltere Savunma Bakanlığı, bunların Moskova tarafından İngiltere’ye ait dört Vanguard nükleer denizaltısının hareketlerini tespit etmek için yerleştirildiğine inanıyor.



Ne tür sensörlerin bulunduğu netlik kazanmazken, bunların bir kısmının kıyıya vurduğu, daha fazlasının ise Donanma’ya ait mayın gemileri kullanılarak tespit edildiği ifade edildi. Bakanlık, arama çalışmaları kapsamında, donanmanın başka sensörler de bulduğunu aktardı.

İngiltere’nin başka Rus faaliyetlerine dair kanıt bulup bulmadığının ise “gizli bilgi” olduğu belirtildi. Üst düzey İngiliz bir kaynak, “Bu, bir nevi bir uzay yarışı gibi… Bu, gizlilik ve hile sisi içinde bir dünya; tam anlamıyla netlik kazanması çok zor. Ancak bir şeylerin ateş aldığına işaret edecek kadar duman çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

