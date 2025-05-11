Putin’in İstanbul teklifine Zelenski’den yanıt: "İlk adım ateşkes"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.



Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” dedi.



Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.”

RUSYA: UKRAYNA ATEŞKESİ 14 BİNİ AŞKIN KEZ İHLAL ETTİ



Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak, 9 Mayıs "Zafer Günü" dolayısıyla ilan edilen 3 günlük ateşkesi 14 binden fazla kez ihlal ettiğini açıkladı.

Rusya devlet haber ajanslarından TASS'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerini beş defa güney sınırını geçmeye çalışmakla suçladı.

PESKOV: BU, ÇOK CİDDİ BİR TEKLİF

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Perviy televizyon kanalına Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakere teklifine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kalıcı barışın ancak ciddi müzakerelerle sağlanabileceğini kaydeden Peskov, Putin'in bu müzakerelere hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı. Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönünde gerçek bir niyeti teyit eden çok ciddi tekliftir" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kiev'den cevap beklediğini belirtti.



Zaharova, "Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim" ifadesini kullandı.



PUTİN: 15 MAYIS’TA İSTANBUL’DA GÖRÜŞELİM



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.



Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.



Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

