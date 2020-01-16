Putin'in istediği sistem değişikliği neler getirecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği anayasa değişikliğinde şu maddeler öngörülüyor.
- Uluslararası hukukun üstünlüğüne sınırlama getirilecek.
- Halen doğrudan devlet başkani tarafından atanan başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar parlamento tarafından seçilecek.
- Danışma organı olan devlet konseyi, yürütme yetkisi olan anayasal bir kurum haline getirilecek.
- Devlet başkanı, güvenlik kurumlarının başkanlarını, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne danışarak atayacak.
- Devlet başkanları en fazla iki dönem üst üste görev yapar maddesindeki "üst üste" ifadesi çıkarılacak.
- Devlet başkanı seçilmek için en az 10 yıl Rusya'da ikamet etme şartı 25 yıla çıkarılacak.
- Geçmişte bile olsa başka ülke vatandaşlığı ya da oturma izni olanlar devlet başkanı seçilemeyecek.
- Başka ülke vatandaşlığı ya da oturma izni olanların hakim, vali, belediye başkanı, milletvekili ve hükümet üyesi olması yasaklanacak.
- Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne anayasa mahkemesi ve yargıtay hakimlerini görevden alma yetkisi verilecek.
- Anayasa mahkemesi, devlet başkanı tarafından imzalanan federal yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyecek.