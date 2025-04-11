"Putin'in kirli savaşı"na gaz maskeli yanıt: Kimyasal silahların etkisi azaltılabilir mi?

İngiliz The Telegraph gazetesine göre İngiltere, Putin'in "savaş suçu kampanyasına" karşı etkili bir koruma sağlayarak Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasına karşı adıma öncülük ediyor.

Habere göre Rusya, Ukrayna'da 18 aydır endüstriyel ölçekte kimyasal silah kullanıyor. Pokrovsk bölgesindeki sağlık görevlilerinin son 7 gündür çok sayıda kimyasal kayıpla uğraştıkları belirtiliyor.

Bu durum, Rusya'nın da taraf olduğu 1996 tarihli Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında kimyasal silahların yasaklanmış olmasına rağmen gerçekleşiyor. Habere göre "Putin kirli savaşıyor" ve düşmanlarının da kirli bir ortamda hareket edebilmeleri gerekiyor.

Yazıda Putin'in, Suriye'nin devrik başkanı Beşar Esad'ın 13 yıl süren iç savaş boyunca iktidarda kalmasını, kendisine karşı çıkanlara boyun eğdirmek için kimyasal silah kullanmasına borçlu olduğu belirtildi.

Ayrıca kimyasal silahların ucuz ve özellikle sivillere ya da korunmasız askerlere karşı oldukça etkili olduğu ifade edildi ve "Putin, Kim Jong Un ve Tahran'daki Mollalar tam da bu kalıba uyuyor gibi görünüyor" denildi.

Ancak bu hafta 65 bin İngiliz gaz maskesinin Ukrayna'ya doğru yola çıktığının açıklanmasının, Rusya'nın kimyasal saldırılarının etkisini ciddi ölçüde azaltacağı belirtildi.

"TRUMP AMERİKA'YI DAHA ZENGİN YAPMAYACAK"

ABD Başkanı Trump İran'a füzelerle, Çin'e de gümrük vergileriyle saldırmaya hazırlandığı kaydedilen haberde, "Bu muhtemelen dünyayı daha güvenli ya da Amerika'yı daha zengin yapmayacaktır. Bu arada Rusya şu anda ABD başkanından herhangi bir tehdit almıyor ki bu da son derece mantıksız görünüyor. Asıl tehdit Rusya'dır: muhtemelen kimyasal ve nükleer silahların diğer haydut devletler arasında yayılmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İngiliz gaz maskelerinin, topraklarını Rus ordularına karşı savunan Ukraynalı askerler için önemli bir fark yaratacağını belirten The Telegraph, şunları ekledi: "Ancak ihtiyacımız olan şey, dünyanın büyük güçlerinin Putin gibi Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gibi anlaşmalara meydan okuyan ve gerçekten iğrenç savaş biçimlerini kullananlara karşı sert önlemler almasıdır."

