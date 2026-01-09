Putin'in konutuna saldırıya Oreşnik füzesiyle yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık'ta Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.