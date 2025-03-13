Rus güçleri, Rusya'nın batısındaki Kursk'un önemli bir kasabası olan Sucaa'nın kontrolünü geri aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bölgenin Ukrayna birliklerinden geri alındığını belirtti.



Bakanlık, Moskova birliklerinin Melovoi ve Podol adlı diğer iki köyü de geri aldığını kaydetti.



Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz için artık kullanılmayan bir ölçüm istasyonuna ev sahipliği yapan Suca'nın geri alınması, Ukrayna güçlerini geçen ağustos ayından bu yana tutundukları Kursk'tan çıkarmak için mücadele eden Rusya için önemli bir kazanım.



Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri kıyafetleriyle dün Kursk'taki Rus birliklerini ziyaret etmiş ve onlara yıldırım hızıyla ilerlemelerini, Ukrayna'nın elindeki bölgenin geri kalanını hızla geri almalarını emretmişti.