Putin'in müttefiki Lukaşenko, Belarus'ta yeniden aday olacak

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, 2025 yılında yeniden devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Belarus devlet haber ajansı BelTA'da yayınlanan habere göre, Parlamento ve yerel meclis seçimlerinde oy kullandıktan sonra bir seçim merkezinde gazetecilere konuşan Lukaşenko, "Onlara (sürgündeki muhalefete) aday olacağımı söyleyin" dedi.



Lukaşenko, "Hiç kimse, hiçbir sorumlu başkan kendisini savaşa kadar takip eden halkını terk etmez" diye konuştu.



Lukaşenko, şunları ekledi: "Doğal olarak ben ve hepimiz, toplum, toplumumuzda meydana gelecek değişikliklere ve bir yıl sonra seçimlere yaklaşırken içinde bulunacağımız duruma tepki vereceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olan 69 yaşındaki Lukaşenko, 1994'ten beri Belarus'u yönetiyor.