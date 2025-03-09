Putin’in partisinden skandal hediye: Asker annelerine "kıyma makinesi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nden yetkililer, Dünya Kadınlar Günü'nde tartışmalı bir kampanyaya imza attı.



Rus yetkililer, 8 Mart'ta Kuzey Murmansk bölgesinde, hayatını kaybetmiş Rus askerlerin annelerini ziyaret etti.



"Kahramanların Annelerine Çiçek" adı verilen kampanyayla, evlatlarının yasını tutan annelere kıyma makinesi hediye edildi.



Yerel siyasetçiler, o anların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşınca tepkiler gecikmedi.



Rus kullanıcılar, kampanyayı "utanç verici" ve "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.



Rusya lideri Putin, sık sık Ukrayna Savaşı'nda askerlerinin hayatlarını hiçe sayarak "kıyma makinesine" atmakla suçlanıyor.

"KIYMA MAKİNESİ STRATEJİSİ"



Rus ordusunun Ukrayna güçlerini yıpratmak amacıyla cephe hattına sürekli asker gönderme taktiğine, "kıyma makinesi stratejisi" deniyor.



Batı medyasında yer alan haberlerde, bu strateji nedeniyle Moskova'nın, Ukrayna'da ele geçirdiği her kilometrekare toprak başına 50'den fazla asker kaybettiği belirtiliyor.



Dördüncü yılına giren Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya kaç askere mal olduğu tam olarak bilinmiyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 yılı sonunda paylaştığı verilere göre, yaklaşık 700 bin Rus askerinin cephede öldürülmüş veya yaralanmış olduğu tahmin ediliyor.

