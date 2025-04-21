Putin’in “Paskalya ateşkesi” sona erdi, saldırılar yeniden başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya dolayısıyla ilan ettiği ateşkes 21 Nisan Pazartesi günü gece yarısı itibarıyla sona erdi. Saatlerin gece yarısını geçmesinden dakikalar sonra Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de aralarında olduğu, çoğunluğu ülkenin doğusunda olmak üzere pek çok bölge için hava saldırı alarmları verildi.



Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya’nın gece saatlerinde 96 insansız hava aracı (İHA) ve üç füze ile saldırı düzenlediğini, saldırılar sebebiyle Kharkiv, Dnipropetrovsk ve Cherkasy bölgelerinde hasar oluştuğunu açıkladı. Hava savunma birimlerinin 42 İHA’yı vurarak düşürdüğü, 47 İHA’nın ise elektronik savaş yöntemleri sayesinde hedeflerine ulaşamadığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes devam ederken yaptığı açıklamada, Putin’in ateşkes ilanını “sahte bir halkla ilişkiler” hamlesi olarak nitelendirmiş ve Rus birliklerinin ateşkes sırasında saldırılarını sürdürdüğünü söylemişti.



KİEV HALKINA “SIĞINAKLARA GİDİN” ÇAĞRISI



Kiev’in askeri idaresi, gece saatlerinde düzenlenen saldırılar ilişkin yerel saatle 04.41’de yaptığı sosyal medya paylaşımında, başkent halkından en yakın sığınaklara gitmelerini ve hava saldırısı uyarıları kaldırılana kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.



Mykolaiv liman kentinin belediye başkanı Oleksandr Senkevich de kentte patlamalar olduğunu belirtti, ancak patlama seslerinin Rsuya'nın saldırısı sonucu mu yoksa Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin faaliyeti sebebiyle mi olduğunu söylemedi.



Dnipropetrovsk Bölge Valisi Sergiy Lysak da Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya ordusunun bölgeye İHA saldırıları düzenlediğini, saldırılarda bir evin hasar gördüğünü ve bir gıda tesisinde yangın çıktığını aktardı.



RUSYA’DAN UKRAYNA’YA “İHLAL” SUÇLAMASI



Rusya Savunma Bakanlığı da ateşkesin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, “ateşkesin sona ermesinin ardından Rusya’nın savaşa devam ettiğini” belirtti.

Ukrayna tarafından ateşkesin 4 bin 900 kez ihlal edildiğini kaydeden bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin 24 saat içinde 104 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü bildirdi.

Rusya’nın ateşkese “katiyetle uyduğunu” ve mevcut mevzilerinde kalmayı sürdürdüğünü savunan Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ateşkes sırasında Rusya’nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerine 19 kez saldırdığını belirtti.

