Putin'in planı gizli belgelerde: "Rusya ateşkesi kabul etmeyecek"

Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilecek gizli belgeler gün yüzüne çıkarıldı.



Amerikan gazetesi Washington Post tarafından görülen gizli belgelerden birinde Rus lider Vladimir Putin'e, ABD ile dünyanın geri kalanı arasındaki gerginliği tırmandırması tavsiyesinde bulunuldu. Bu hamle ile ABD'nin Ukrayna'da barış anlaşmasındaki müzakere pozisyonunun zayıflatılabileceği öne sürüldü.



ABD şu anda Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapıyor. Başkan Donald Trump, Amerikan heyetinin Kremlin'e olası bir ateşkes planını sunmak üzere Moskova'ya uçtuğunu açıkladı.



Ukrayna ve Rusya arasında 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören öneri henüz Rusya tarafından kabul edilmedi.



"RUSYA ANLAŞMAYI BALTALIYOR"



Ancak Washington Post'un ele geçirdiği Kremlin bağlantılı belgeler, Rusya'nın en azından Şubat ayından bu yana barışı baltalamak için çalıştığını gösteriyor.



Bu belgelerin, ABD ile Rusya'nın Suudi Arabistan'da barış görüşmelerine başlamasından bir hafta önce kaleme alındığı aktarılıyor.



ABD'NİN GERGİNLİKLERİNİ TIRMANDIRMAK



Ukrayna'daki operasyonları denetleyen güvenlik servisi bölümü olan FSB'nin Beşinci Servisi için yazılan belge, Rusya'nın ABD ile hem Çin hem de AB arasındaki gerginliği tırmandırarak kendi konumunu nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyuyor.



ABD, 25 Şubat'ta BM'de yapılan oylamada iki kez Rusya'nın yanında yer alarak, ABD dış politikasının tam tersini yaptı.



"UKRAYNA HÜKÜMETİ TAMAMEN DAĞILMALI"



Belgelerde ayrıca, tüm bunlar yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut hükümetin 'tamamen dağıtılması' yönünde de çalışması gerektiği belirtiliyor.



Ayrıca Kremlin'in, Ukrayna'da barış gücü bulunması planlarını reddetmesi gerektiği, zira bu tür güçlerin 'ciddi bir Batı etkisi' altında olacağı ileri sürülüyor.



ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etme planlarının 'kesinlikle kabul edilemez' olduğu belirtilen belgede, Ukrayna'nın 1 milyonluk ordusunun mevcut kapasitesinde tutulmasının da kabul edilemez olduğu ifade edildi.



"BARIŞ 2026'DAN ÖNCE GERÇEKLEŞEMEZ"



Belgede, Trump'ın Ukrayna'da 100 gün içinde bir barış anlaşmasına varılması yönündeki ön planlarının 'gerçekleştirilmesinin imkansız' olduğu belirtilerek, barışın '2026'dan önce olamayacağı' ifade edildi.



Kremlin kaynaklarına göre Putin, Ukrayna'da daha fazla toprak ele geçirebilmek için barış sürecini uzatmak istiyor.



"RUSYA ATEŞKESİ KABUL ETMEYECEK"



Rusya Devlet Başkanı, 30 günlük aranın 'kabul edilemez' olduğunu düşünüyor ve kendi mantıksız talepleriyle barış görüşmelerini engellemesi bekleniyor.



Putin'in kozların çoğunluğunu elinde tuttuğu göz önüne alındığında, Rus yetkililer onun bu çabada başarılı olabileceğine inanıyor.



Reuters'a konuşan üst düzey bir Rus kaynak, "Putin'in bu haliyle buna onay vermesi zor" dedi.

