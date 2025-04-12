Putin'in sadık casusu: "Baron" geri döndü

Rus Albay General Sergei Beseda, Rusya'nın en güçlü casuslarından. Nadiren fotoğrafı çekilen ve on yıllardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en hassas operasyonlarını yönetmek için seçilen biri.

Amerikan Wall Street Journal'a göre geçen yıl bu zamanlarda, CIA tarafından “Baron” olarak bilinen casus, kariyerinin çoğunu tüketen "aşırı gizli" işlerle uğraşıyordu.

ABD-Rusya tarihindeki en büyük mahkum takasını müzakere etmek için sahte isimlerle rezerve edilen otellerde birkaç haftada bir ajans yetkilileriyle buluşuyordu. Bu takas 1 Ağustos'ta gerçekleştirildi ve aralarında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de bulunduğu 24 mahkum serbest bırakıldı.

O dönemde Joe Biden yönetimi Journal'ı, Beseda'nın adının kamuoyunda anılmasının, savaş zamanında Washington'un Kremlin ile elinde kalan tek arka kanallardan birini havaya uçurabileceği ve Amerikalıların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelere zarar verebileceği konusunda uyarmıştı.

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE BİLE YAŞANMADI"

Bu yıl, 70 yaşındaki kıdemli istihbarat şefi, Trump yönetimiyle Ukrayna konusunda barış müzakerelerini yürütmek üzere alenen aynı otellere geri döndü. Bu da ABD'nin Rusya'ya karşı ilişkilerinin yeniden düzenlemesinin habercisi olabilir.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, görüşmeleri doğrudan Putin ile ilerletmeye çalışmak üzere dün Moskova'ya gitti.

Beseda'nın atanması, Putin'in casus servislerinin üst düzey uluslararası müzakerelerde Dışişleri Bakanlığının yerini aldığını gösteriyor. Güvenlik analistleri bunun Soğuk Savaş döneminde bile hiç yaşanmadığını söylüyor.

Bu kişiler, Putin'in karşısında oturan istihbarat yetkilileri ve diplomatların, Ukrayna'nın işgalinin planlanmasına yardımcı olan Beseda'nın katılımının, Kiev'e Putin'in Ukrayna üzerinde siyasi kontrol sağlamaya kararlı olduğu mesajını verdiğini söylediğini aktardı. Bu ne Ukrayna'nın ne de çoğu Avrupa başkentinin kabul edebileceği bir hedef.

"RUS ELÇİLİĞİNİ KORUMAK İÇİN ORADAYDI"

Kiev, Beseda'yı Kremlin'den kurtulma çabalarını baltalamak için bir kampanya yürütmekle suçladı ve Ukrayna'daki savaştan önce Beseda'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) ofisinin Kremlin'in işgal planlarını teşvik etmek için Ukrayna'dan anket verileri yayınladığını bildirdi.

Bundan yıllar önce, Kiev'in 2014 yılında Rusya yanlısı bir cumhurbaşkanını devirmesi sırasında, eski üst düzey Ukraynalı yetkililer Beseda'nın düzinelerce Batı yanlısı protestocunun polis tarafından vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan bir operasyonda yer aldığını söylüyor. Kremlin onun sadece Rus elçiliğini korumak için orada olduğunu öne sürdü.

NEDEN "BARON" DİYORLAR?

Biden yönetimi sırasında, Kremlin'in Ukrayna'yı işgali Washington ve Moskova arasındaki diplomatik temasları Küba füze krizinden bu yana en kötü noktasına getirdiğinde, her iki ülke de teması sürdürmek için istihbarat teşkilatlarına güvendi. Beseda, ABD ile iletişim kurmasına izin verilen az sayıdaki Rus yetkiliden biriydi. Boşlukta, her iki ülke de temasları sürdürmek için istihbarat teşkilatlarına güveniyordu ve bazen dönemin CIA Direktörü William Burns ile görüşmek üzere görevlendiriliyordu.

CIA'deki lakabı Baron, özel terzilik sevgisinden ve Havana'da geçirdiği zamanları ima eden puro alışkanlığından geliyor.

CIA ile yaptığı gizli toplantılar, Avrupa ve Ortadoğu'da telefona izin verilmeyen otel konferans salonlarında gerçekleşti. Müzakereler 2022 yılında Rusya'da tutuklu bulunan iki Amerikalının (altın madalyalı basketbolcu Brittney Griner ve eski deniz piyadesi Trevor Reed) silah tüccarı Viktor Bout ve uyuşturucu kaçakçısı Konstantin Yaroshenko ile takas edilmesiyle sonuçlandı.

"ÖLÜMÜMLE İLGİLİ SÖYLENTİLER ABARTILIYOR"

CIA Beseda'nın hala görevde olup olmadığından emin değildi. Rus istihbarat uzmanı Andrei Soldatov'un yaptığı bir araştırmaya göre general, Ukrayna işgalinin hükümeti devirmekte başarısız olmasının ardından Putin'le ters düşmüş ve Gershkovich ve diğer ABD'li tutukluların tutulduğu, siyasi mahkumlar için kullanılan kötü şöhretli Lefortovo hapishanesine gönderilmişti. Bazı ABD'li yetkililer mahkum değişim kanalının çökeceğinden endişe ediyordu.

Ancak birkaç gün sonra ABD'li yetkililer Moskova'da ikili bir toplantıya girdiklerinde, Beseda bir konferans masasının arkasında gülümseyerek oturdu ve onları bir şakayla karşıladı. Beseda, “Ölümümle ilgili söylentiler büyük ölçüde abartılıyor” dedi.

