Putin'in savaş karşıtı rakibi Nadezhdin seçimlerden men edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş karşıtı" rakibi Boris Nadezhdin bugün yaptığı açıklamada Merkezi Seçim Komisyonu'nun (MSK) mart ayında gerçekleşecek genel seçimlerde kendisini başkan adayı olarak kaydetmeyi reddettiğini söyledi.



MSK daha önce Nadezhdin'in ve müttefiklerinin adaylığını desteklemek için topladığı imzalarda kusurlar bulduğunu açıklamıştı.



Nadezhdin, sosyal medya kanalında MSK'nın kararına katılmadığını ve karara Rusya Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edeceğini söyledi.

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