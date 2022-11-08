"Putin'in şefi" ABD seçimlerine müdahale ettiklerini itiraf etti

"Putin'in şefi" olarak da anılan Rus paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Rus oligark Yevgeniy Prigojin, "Rusya tarafından ABD seçimlerine müdahale edildiğini" itiraf etti.

"Putin'in şefi" ABD seçimlerine müdahale ettiklerini itiraf etti

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Wagner'in kurucusu Rus oligark Yevgeniy Prigojin, mesajında " tarafından ABD seçimlerine müdahale edildiğini" itiraf etti.

"MÜDAHALE ETTİK, EDİYORUZ"

"Putin'in şefi" olarak da anılan Prigojin, mesajında "Müdahale ettik, ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Dikkatli, hassas, cerrahi bir şekilde ve kendi yöntemlerimizle..." ifadelerine yer verdi.

Rus oligark Yevgeniy Prigojin, "Hem iki böbreği hem de karaciğeri aynı anda alacağız" diye yazdı.

ABD tarafından seçimlere müdahale etmekle suçlanan Prigojin, şimdiye kadar tüm ithamları reddediyordu.

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