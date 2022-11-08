"Putin'in şefi" ABD seçimlerine müdahale ettiklerini itiraf etti

Wagner'in kurucusu Rus oligark Yevgeniy Prigojin, Telegram mesajında "Rusya tarafından ABD seçimlerine müdahale edildiğini" itiraf etti.



"MÜDAHALE ETTİK, EDİYORUZ"



"Putin'in şefi" olarak da anılan Prigojin, mesajında "Müdahale ettik, ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Dikkatli, hassas, cerrahi bir şekilde ve kendi yöntemlerimizle..." ifadelerine yer verdi.



Rus oligark Yevgeniy Prigojin, "Hem iki böbreği hem de karaciğeri aynı anda alacağız" diye yazdı.



ABD tarafından seçimlere müdahale etmekle suçlanan Prigojin, şimdiye kadar tüm ithamları reddediyordu.

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