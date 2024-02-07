Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin ertelendiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktardı.

Daha önce ziyaretin 12 Nisan'da gerçekleşeceği belirtilmişti. Türkiye'ye gelmesi durumunda Putin, Ukrayna savaşının başından beri ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ayak basmış olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ziyaretin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in, Ankara'da, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele alacaklarını söyledi.



Bakan Fidan, Moskova'nın Temmuz 2023'te anlaşmadan çekilmesinden sonra, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Ankara'nın aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırmak için Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalıştığını söyledi.