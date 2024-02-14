Putin'in Türkiye ziyareti marttaki başkanlık seçiminden önce olabilir

Rus devlet haber ajansı RIA'nın Kremlin'den aktardığına göre Putin'in ertelenen ziyareti 15-17 Mart başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşebilir.

Putin'in Türkiye ziyareti marttaki başkanlık seçiminden önce olabilir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başkanı 'in 15-17 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Türkiye'yi ziyaret
edebileceğini açıkladı.

Açıklama Rusya'nın RIA haber ajansında yer aldı

Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.

Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan ise "erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz" açıklaması gelmişti.

Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

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